Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни

Додано: Суб 14 вер, 2019 13:53

freelanc написав: oleggg1986 написав: Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.

В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены. Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены.

Поднимайте себе сколько хотите, люди купят в Ашане, Комфи и т.д. Задолбали уже лентяи экстремисты со своими угрозами...



Во всем мире (США, ЕС) малый бизнес занимается ПРОИЗВОДСТВОМ!!!, а не купи-продайством. Поднимайте себе сколько хотите, люди купят в Ашане, Комфи и т.д. Задолбали уже лентяи экстремисты со своими угрозами...

1.- Вы думаете всякие Комфи, Розетки, Эпицентры и тому подобные магазины техники работают без ФОПов?Какой Вы наивный.Зайдите сейчас на фейсбук владельца Розетки, посмотрите в каком он "восторге" от введения РРО.Повышение цен реализации будет, хотя и не за один день.2.Есть такая интересная штука как монополии.Чем меньше конкуренция - тем проще они образуются, со всеми вытекающими.Почитайте основы экономики. Пригодиться.3.- зачем писать если не знаете?!!! Это стереотипное постсовковое мышление, что производство это "прям всё".Хотя, то что малый бизнес "во всем мире" слабо представлен в торговле - это правда. Почти все мелкие предприятия предоставляют к-л услуги.К примеру, в США на сферу производства приходится ~20% ВВП с трендом на понижение (и это среди бизнесов всех размеров, для мелких эта доля, думаю, будет в десятки-сотни раз меньше), остальные ~ 80 - услуги.К производству мелких предпрп. можно отнести, по большей части, разве что, IT и сельское хозяйство.