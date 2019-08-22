Касові апарати та бізнес: що передбачають зміни

freelanc написав: oleggg1986 написав:
Не стоит забывать, что за любое увеличение налогов или к-либо фискальное ограничение ВСЕГДА платит конечный потребитель.
В убыток (или за копеечную прибыль) никакой бизнес работать не будет. Придется поднимать цены.
Поднимайте себе сколько хотите, люди купят в Ашане, Комфи и т.д. Задолбали уже лентяи экстремисты со своими угрозами...Во всем мире (США, ЕС) малый бизнес занимается ПРОИЗВОДСТВОМ!!!, а не купи-продайством.
1. "люди купят в Ашане, Комфи и т.д. Задолбали уже ..."
- Вы думаете всякие Комфи, Розетки, Эпицентры и тому подобные магазины техники работают без ФОПов?
Какой Вы наивный.
Зайдите сейчас на фейсбук владельца Розетки, посмотрите в каком он "восторге" от введения РРО.
Повышение цен реализации будет, хотя и не за один день.
2.Есть такая интересная штука как монополии.
Чем меньше конкуренция - тем проще они образуются, со всеми вытекающими.
Почитайте основы экономики. Пригодиться.
3."Во всем мире (США, ЕС) малый бизнес занимается ПРОИЗВОДСТВОМ!!!"
- зачем писать если не знаете?!!! Это стереотипное постсовковое мышление, что производство это "прям всё".
Хотя, то что малый бизнес "во всем мире" слабо представлен в торговле - это правда. Почти все мелкие предприятия предоставляют к-л услуги.
К примеру, в США на сферу производства приходится ~20% ВВП с трендом на понижение (и это среди бизнесов всех размеров, для мелких эта доля, думаю, будет в десятки-сотни раз меньше), остальные ~ 80 - услуги.
К производству мелких предпрп. можно отнести, по большей части, разве что, IT и сельское хозяйство.