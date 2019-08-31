Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) зріс на 1,5 млрд гривень, або на 1,8%.
Дивися повний текст Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5 млрд грн.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25
Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5...
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Дивися повний текст Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5 млрд грн.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25
вот и ответ, кто продает валюту и покупает гривну для покупки ОВГЗ...
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