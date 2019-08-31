RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іноземці збільшили вкладення
в українські ОВДП на 1,5...

Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25

Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) зріс на 1,5 млрд гривень, або на 1,8%.

Дивися повний текст Іноземці збільшили вкладення в українські ОВДП на 1,5 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90830
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25

вот и ответ, кто продает валюту и покупает гривну для покупки ОВГЗ...
spread
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування 1, 2
R2 » Чет 05 вер, 2019 10:22
17 1011
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 17:53
PasserBy
Всі українські атомні електростанції планують...
R2 » Нед 01 вер, 2019 18:28
4 407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:07
sequence
Коли українські заробітчани повернуться додому: думка... 1, 2, 3
R2 » Суб 31 сер, 2019 20:11
23 1677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 09:17
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76225)
13.09.2019 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.