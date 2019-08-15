Про це повідомляє Digital Trends.
Дивися повний текст Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне міні-серце.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30
Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне міні-серце.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30
Якщо це не фейк - то дуже скоро стовбурові клітини стануть коштівати копійки. А процес їх зберігання від народження та до необхідності - відпаде сам собою.
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