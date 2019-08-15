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Біотехнологічна компанія
надрукувала повнофункціональне...

Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30

Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Digital Trends.

Дивися повний текст Біотехнологічна компанія надрукувала повнофункціональне міні-серце.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:30

Якщо це не фейк - то дуже скоро стовбурові клітини стануть коштівати копійки. А процес їх зберігання від народження та до необхідності - відпаде сам собою.
jeugen
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