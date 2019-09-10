|
|
Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».
Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90830
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36
Шо не день, то праздник!
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему