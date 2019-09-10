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Депутати ухвалили за основу
законопроект щодо викривачів...

Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

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