Верховна Рада ухвалила за основу проект закону «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».
Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36
Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:21
Щось із цифрами не те. 5000 неоподаткованих мінімумів - це 5000х17=85,000грн, але ніяк не $0,5млн.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:47
"-Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства."
Сергей Гусев член президиума Центральной контрольной комиссии 1926.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:12
Re: не учили
Если граждане во власти теряют совесть, то на них возможно можно донести.
Вознаграждение получать после решения суда?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:00
Если обличитель останется в собранном виде, а то может и не дождаться.
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:42
Re: Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів
И это финформум..... Куда катится этот мир....
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