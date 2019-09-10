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Депутати ухвалили за основу
законопроект щодо викривачів...

Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

Дивися повний текст Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів корупції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:21

Щось із цифрами не те. 5000 неоподаткованих мінімумів - це 5000х17=85,000грн, але ніяк не $0,5млн.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:47

"-Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства."
Сергей Гусев член президиума Центральной контрольной комиссии 1926.
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:12

Re: не учили

Если граждане во власти теряют совесть, то на них возможно можно донести.
Вознаграждение получать после решения суда?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:00

Если обличитель останется в собранном виде, а то может и не дождаться.
сова
 
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17*300=5100...
Крута мотивація
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 12:42

Re: Депутати ухвалили за основу законопроект щодо викривачів

:( И это финформум..... Куда катится этот мир....

Якщо норми іншиx законів містять посилання нa неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тo для цілей їх застосування використовуєтьcя сума в розмірі 17 гpивень, крім норм адміністративного тa кримінального законодавства в чaстині кваліфікації злочинів абo правопорушень, для якиx сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється нa рівні податкової соціальної пільги, визнaченої підпунктом 169.1.1 пyнкту 169.1 статті 169 рoзділу ІV цьогo Кодексу для відповідного року
dimo_0n
 
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