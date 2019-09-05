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Міносвіти планує створити
окремий фонд для фінансування...

Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:56

Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки планують створити окремий Фонд розвитку вищої освіти, який фінансуватиме ремонти у вишах.

Дивися повний текст Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування вишів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:56

А я подумал .... фонд будет финансироваться поднятия ЗП профессорам и доцентам по определённым специальностям. Понятно(
anton_gms
 
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