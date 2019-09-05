У Міністерстві освіти і науки планують створити окремий Фонд розвитку вищої освіти, який фінансуватиме ремонти у вишах.
Дивися повний текст Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування вишів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:56
Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування вишів.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:56
А я подумал .... фонд будет финансироваться поднятия ЗП профессорам и доцентам по определённым специальностям. Понятно(
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