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Діджитал-платформа «ОК, Альфа!» відзначена в топ-5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна асоціація бізнес-банкірів SME Banking Club провела дослідження кращих банківських рішень для бізнесу в країнах Східної Європи і Центральної Азії - Business Online Banking 2019.
Дивися повний текст Діджитал-платформа «ОК, Альфа!» відзначена в топ-5 кращих інтернет-банків країн Східної Європи і Центральної Азії
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:11
То-то последние несколько дней Альфу штормит "неподеццки". Эот оказывается она в "топ-5 лучших интернет-банков стран Восточной Европы и Центральной Азии" пробивается, вот волны штормовые и расходятся кругами
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