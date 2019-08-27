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Портнов заявляє про проведення
обшуків у банку Порошенка

Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:26

Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:26

Откуда Портнов знает где когда у кого обыски? Почему он это обьявляет? Парень берега давно потерял уже.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:32

Об этом уже все знают.
Это сайт "Финанс" притормаживает.

Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."

https://24tv.ua/siloviki_priyshli_z_obs ... i_n1204883
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:48

похоже А Портнов совсем не бывший...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:13

А чем там закончились его предыдущие сказки про уголовное дело против По в Панаме?

Как ничем? :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:03

мелочь, но приятно... :)
Тракторист
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