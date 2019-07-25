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Які смартфони купують європейці:
топ-5 найпопулярніших...

Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:30

Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія CounterPoint опублікувала звіт про ринок смартфонів в Центральній і Східній Європі в другому кварталі 2019 року.

Дивися повний текст Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших брендів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:30

а як же Apple iPhone ?
vitalyl
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