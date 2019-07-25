Дослідницька компанія CounterPoint опублікувала звіт про ринок смартфонів в Центральній і Східній Європі в другому кварталі 2019 року.
Дивися повний текст Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших брендів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:30
Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших...
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Дивися повний текст Які смартфони купують європейці: топ-5 найпопулярніших брендів.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:22
Надеюсь америкосы падут со своими брэндами.Юзаю классный хуавей,так подходит что хоть и двухлетний и два раза менял экран коцнутый но буду эту марку поддерживать.
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