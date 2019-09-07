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Міжбанк: що може "налякати" курс в п'ятницю 13-го
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Цієї п'ятниці ситуація на валютному ринку знову не залишить байдужими нікого: ні клієнтів, ні фінансистів.
Дивися повний текст Міжбанк: що може \"налякати\" курс в п'ятницю 13-го
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:05
А какие перспективы на среднюю и длинную дистанцию ?
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hinomaneg
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