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Міжбанк: що може "налякати"
курс в п'ятницю 13-го

Міжбанк: що може "налякати" курс в п'ятницю 13-го
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:05

Міжбанк: що може "налякати" курс в п'ятницю 13-го

Пропонуємо до обговорення:
Цієї п'ятниці ситуація на валютному ринку знову не залишить байдужими нікого: ні клієнтів, ні фінансистів.

Дивися повний текст Міжбанк: що може \"налякати\" курс в п'ятницю 13-го.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:05

А какие перспективы на среднюю и длинную дистанцию ?
hinomaneg
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:21

Re: Міжбанк: що може

Раз так уверенно "У нерезидентов свой интерес – они просто зарабатывают деньги на все еще очень высокодоходных по международным меркам украинских ОВГЗ и их мало интересуют последствия падения курса для украинской экономики и бюджета", а выплаты по основной массе ОВГЗ через три года, значит ещё минимум три года будет тока дешеветь :)
moveton
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