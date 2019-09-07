Цієї п'ятниці ситуація на валютному ринку знову не залишить байдужими нікого: ні клієнтів, ні фінансистів.
Дивися повний текст Міжбанк: що може \"налякати\" курс в п'ятницю 13-го.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:05
Міжбанк: що може "налякати" курс в п'ятницю 13-го
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: що може \"налякати\" курс в п'ятницю 13-го.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:21
Re: Міжбанк: що може
Раз так уверенно "У нерезидентов свой интерес – они просто зарабатывают деньги на все еще очень высокодоходных по международным меркам украинских ОВГЗ и их мало интересуют последствия падения курса для украинской экономики и бюджета", а выплаты по основной массе ОВГЗ через три года, значит ещё минимум три года будет тока дешеветь
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