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США відновили надання військової
допомоги Україні - Reuters

США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:42

США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація президента Дональда Трампа планує надати Україні військову допомогу на $250 млн.

Дивися повний текст США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:42

пока штаты помогают другим странам воевать - войны не прекратятся
sal
 
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