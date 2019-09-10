Адміністрація президента Дональда Трампа планує надати Україні військову допомогу на $250 млн.
Дивися повний текст США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:42
США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters
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Дивися повний текст США відновили надання військової допомоги Україні - Reuters.
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