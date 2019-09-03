Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет хоче за можливості скасувати згоду на обробку персональних даних.
Дивися повний текст Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:44
Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:57
Он не знает в каких случаях "государство" требует заполнять этот документ.
А это может быть в каждой бюрократической инстанции, при любом движении вправо/влево.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:08
Re: Дубілет полный
он представитель государства
Как он это отменит? т.е. что именно
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