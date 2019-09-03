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Дубілет хоче скасувати згоду
на обробку персональних даних

Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:44

Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет хоче за можливості скасувати згоду на обробку персональних даних.

Дивися повний текст Дубілет хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:44

он не знает, в каких случаях нужно это заявление/согласие?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:57

Он не знает в каких случаях "государство" требует заполнять этот документ.
А это может быть в каждой бюрократической инстанции, при любом движении вправо/влево.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:08

Re: Дубілет полный

он представитель государства
Как он это отменит? т.е. что именно
sal
 
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