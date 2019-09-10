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ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:23
Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті PrivatPay.
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R2
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:23
Удобно, в тинькове вроде такое работает
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hinomaneg
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