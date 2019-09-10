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ПриватБанк ввів новий
метод оплати в інтернеті

ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:23

ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті PrivatPay.

Дивися повний текст ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:23

Удобно, в тинькове вроде такое работает
hinomaneg
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