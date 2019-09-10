ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті PrivatPay.
Дивися повний текст ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:23
ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:32
Re: ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
Приватбанк только сейчас что ли узнал, что у него есть такой метод? В ICN (провайдер такой в Одессе) уже минимум с годик в вариантах оплаты висит "Оплатить через Приват24". Если выбрать, то нужно, для начала, или QR код сканировать или номер телефона ввести. Плюс к этому логин в Приват24 на смартфоне набора пароля требует. В общем не сказать, что движений меньше. Или что-то совсем новое будет и сайт сможет плательщика святым духом угадывать и для подтверждения не нужно будет аутентифицироваться (вот ворующим смартфоны раздолье)?
Додано: Суб 14 вер, 2019 10:45
Re: ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті
тю в монобанке уже два года работает ... !
или я что-то не понимаю ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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