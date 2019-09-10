ПриватБанк ввів новий метод оплати в інтернеті

Додано: Суб 14 вер, 2019 10:45

тю в монобанке уже два года работает ... !

или я что-то не понимаю ?

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html