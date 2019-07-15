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Порошенко пов'язав допит в ДБР з обшуками в київській...
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Колишній глава держави заявив про те, що пов'язує допит з обшуками у екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і розповів про сам допит в ДБР.
Дивися повний текст Порошенко пов'язав допит в ДБР з обшуками в київській квартирі Гонтаревої
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:42
ему скрывать нечего. пусть ходит по вызовам
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