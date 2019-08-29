Про це глава держави сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з Коломойським.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:02
Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з Коломойським.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:02
отже, весь український народ персоналізований коломойським.
то може спростимо-служка бєні.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|