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Зеленський пояснив, що
обговорював на зустрічі з...

Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:02

Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з Коломойським.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:02

отже, весь український народ персоналізований коломойським.
то може спростимо-служка бєні.
igorbuda52
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