RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові курорти в Карпатах і на
Чорному морі: Зеленський...

Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:47

Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський презентував низку проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу

Дивися повний текст Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський представив свої інвестпроекти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90842
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:48

Угу, его личные гарантии. Ну почему все через заднее место ?
Igorten
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:06

*** жуткая, нужны заводы-фабрики-производства.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...
R2 » П'ят 13 вер, 2019 15:02
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 15:02
igorbuda52
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду... 1, 2
R2 » Сер 02 січ, 2019 19:11
10 1612
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 10:10
Волгарь
Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
R2 » Сер 11 вер, 2019 10:16
7 240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 09:49
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.