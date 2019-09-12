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Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський презентував низку проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу
Дивися повний текст Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський представив свої інвестпроекти
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:48
Угу, его личные гарантии. Ну почему все через заднее место ?
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:06
*** жуткая, нужны заводы-фабрики-производства.
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