Президент Володимир Зеленський презентував низку проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу
Дивися повний текст Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський представив свої інвестпроекти.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:47
Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...
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Дивися повний текст Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський представив свої інвестпроекти.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:33
wild2006 Он далек от этого, его же сфера развлечения, посему и идеи пока только такие Чую попьем мы еще горя с ним, ну что за место проклятое, что ни президент или грабят или бездари, и выбрать больше не из чего. А про новый город это круто, я так понимаю украинской элите в падлу с простым народом рядом жить, решили городишко себе построить
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