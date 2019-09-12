RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові курорти в Карпатах і на
Чорному морі: Зеленський...

Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:47

Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський презентував низку проектів, які реалізовуватимуться в Україні із залученням іноземного бізнесу

Дивися повний текст Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський представив свої інвестпроекти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90845
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:48

Угу, его личные гарантии. Ну почему все через заднее место ?
Igorten
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:06

*** жуткая, нужны заводы-фабрики-производства.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:33

wild2006 Он далек от этого, его же сфера развлечения, посему и идеи пока только такие :( Чую попьем мы еще горя с ним, ну что за место проклятое, что ни президент или грабят или бездари, и выбрать больше не из чего. А про новый город это круто, я так понимаю украинской элите в падлу с простым народом рядом жить, решили городишко себе построить ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:19

Зе вообще понимает сколько стоит отстроить новый курорт с нуля?
Если понимает, то его речь равна речи Остапа Бендера про Нью-Васюки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 26.03.16
Подякував: 136 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:43

Re: Нові курорти в Карпатах і на Чорному морі: Зеленський...

  Shram написав:Зе вообще понимает сколько стоит отстроить новый курорт с нуля?
Не понимает. Допускаю что и мысли то не его, благо "друзей" хватает. Выделят под эту мутку землю, "правильные" пацаны там построятся, на этом и закончится, это в лучшем случае, в худшем и не начнут. В общем мальчики и девочки держитесь, если судить по последним новостям нас ждет много интересного, но лучше от этого не будет ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3614
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:59

а чего стоят его "личные гарантии"?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пояснив, що обговорював на зустрічі з...
R2 » П'ят 13 вер, 2019 15:02
1 65
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 15:02
igorbuda52
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду... 1, 2
R2 » Сер 02 січ, 2019 19:11
10 1613
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 10:10
Волгарь
Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
R2 » Сер 11 вер, 2019 10:16
7 240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 09:49
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76240)
13.09.2019 21:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.