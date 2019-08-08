RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коломойський заявив про «вікно
можливостей» у справі...

Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:24

Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі...

Пропонуємо до обговорення:
Ігор Коломойський заявив, що бачить «гарне вікно можливостей» для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію ПриватБанку.

Дивися повний текст Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90842
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:24

Чёрт.уже и непосадят его.и возможно ещё кроме украденного через приват он и компенсацию получит. Наша украинская правда она такая,кто у власти тот и прав.блин.
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укргазбанк заявив про спробу злочинного заволодіння його...
R2 » Сер 21 сер, 2019 15:48
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 15:48
Sommer
Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...
R2 » Сер 14 сер, 2019 17:44
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 17:44
vovan27
20 млрд інвестицій в інфраструктуру: Зеленський заявив...
R2 » Чет 08 сер, 2019 18:27
9 401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 15:24
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (245)
13.09.2019 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.