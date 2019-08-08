Ігор Коломойський заявив, що бачить «гарне вікно можливостей» для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію ПриватБанку.
Дивися повний текст Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі ПриватБанку.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:24
Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі...
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Дивися повний текст Коломойський заявив про «вікно можливостей» у справі ПриватБанку.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:24
Чёрт.уже и непосадят его.и возможно ещё кроме украденного через приват он и компенсацию получит. Наша украинская правда она такая,кто у власти тот и прав.блин.
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