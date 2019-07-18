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«Укрпошта» змінила тариф доставки
пенсій — Ігор Смілянський

«Укрпошта» змінила тариф доставки пенсій — Ігор Смілянський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:08

«Укрпошта» змінила тариф доставки пенсій — Ігор Смілянський

Пропонуємо до обговорення:
Проблема з фінансуванням доставки пенсій "Укрпоштою" майже вирішена.

Дивися повний текст «Укрпошта» змінила тариф доставки пенсій — Ігор Смілянський.
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