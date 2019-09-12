RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП планує триетапне
збільшення тарифів на...

НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:04

НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП схвалила проект постанови про триетапне збільшення тарифів на транспортування нафти "Укртранснафтою".

Дивися повний текст НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на транспортування нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90844
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:04

Опять враньё.Украинские нефтяные олигархи никогда не уменьшали и не уменьшат маржу,повышение тарифа,как всегда ляжет на пересечного потребителя.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міносвіти планує створити окремий фонд для фінансування...
R2 » П'ят 13 вер, 2019 11:56
1 24
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 11:56
anton_gms
У НКРЕКП заявили про необхідність підвищення тарифів на... 1, 2, 3
R2 » Сер 11 вер, 2019 16:13
20 1364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 19:17
Kudrjavuy
Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення...
R2 » Чет 12 вер, 2019 11:12
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 11:12
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1077)
13.09.2019 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.