НКРЕКП схвалила проект постанови про триетапне збільшення тарифів на транспортування нафти "Укртранснафтою".
Дивися повний текст НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на транспортування нафти.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:04
НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на...
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Дивися повний текст НКРЕКП планує триетапне збільшення тарифів на транспортування нафти.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:04
Опять враньё.Украинские нефтяные олигархи никогда не уменьшали и не уменьшат маржу,повышение тарифа,как всегда ляжет на пересечного потребителя.
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