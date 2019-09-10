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ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповіла Наталія Кангіна, директор з розвитку digital продуктів Mastercard Україна.
Дивися повний текст ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек»
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П'ят 13 вер, 2019 08:48
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