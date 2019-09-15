Про це Finance.ua розповіла Наталія Кангіна, директор з розвитку digital продуктів Mastercard Україна.
Дивися повний текст ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек».
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:23
ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек»
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Дивися повний текст ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек».
Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:23
Весело, просто плохое настроение или самочувствие и система может "не узнать" тебя по профилю и не перечислить деньги. Банку наверное выгодно.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:42
Собирает все?неудивлен что это и передадут или продадут гиганту какомуто
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