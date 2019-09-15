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ПриватБанк розробляє
новий продукт «Айді-чек»

ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:23

ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек»

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповіла Наталія Кангіна, директор з розвитку digital продуктів Mastercard Україна.

Дивися повний текст ПриватБанк розробляє новий продукт «Айді-чек».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:23

Весело, просто плохое настроение или самочувствие и система может "не узнать" тебя по профилю и не перечислить деньги. Банку наверное выгодно.
oxzakharenko
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:42

Собирает все?неудивлен что это и передадут или продадут гиганту какомуто
lavidenko
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