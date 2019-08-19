У столиці лише 30 хостелів працює легально та сплачує усі податки та збори.
Дивися повний текст Близько 230 київських хостелів працюють нелегально.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:19
Близько 230 київських хостелів працюють нелегально
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 230 київських хостелів працюють нелегально.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:19
"В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия «хостел». Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. " - авторы вы не видите противоречия в этих двух предложениях?...
|