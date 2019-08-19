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Близько 230 київських
хостелів працюють нелегально

Близько 230 київських хостелів працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:19

Близько 230 київських хостелів працюють нелегально

Пропонуємо до обговорення:
У столиці лише 30 хостелів працює легально та сплачує усі податки та збори.

Дивися повний текст Близько 230 київських хостелів працюють нелегально.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:19

"В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия «хостел». Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. " - авторы вы не видите противоречия в этих двух предложениях?...
Тракторист
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