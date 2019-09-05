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Укрзалізниця запустила
онлайн-замовлення вагонів для...

Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35

Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця на офіційному сайті запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.

Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
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