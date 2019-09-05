Укрзалізниця на офіційному сайті запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю.
Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35
Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
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Дивися повний текст Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для людей з інвалідністю.
Додано: Суб 14 вер, 2019 01:35
Это получается ,что для одного ну или может двух инвалидов будут спец вагон гонять? Не поверю ,что на один рейс наберут 38 человек. Тогда никогда УЗ вылезти из убыточности не выйдет.
Додано: Суб 14 вер, 2019 07:29
Re: Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...
А кто говорит, что в спец вагоне могут ездить только инвалиды?
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