Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

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Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.
Митяйка написав:Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.
Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле