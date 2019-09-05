Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

Додано: Нед 15 вер, 2019 05:32

А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылкана РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.