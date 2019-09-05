Укрзалізниця запустила онлайн-замовлення вагонів для...

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Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.
Митяйка написав:Faceless А Вы это из личного опыта говорите, за границей ездили в таких вагонах ? Если нет то загуглите как это реализовано в других странах .Я к примеру не нашёл ,"что езжайте все кому не лень если место остаётся" .Что бы далеко не ходить то вот ссылка https://passazhiram.ru/poezda/mesta-dlja-invalidov.html на РЖД .Тут и фото есть как оно выглядит и написано о спец туалетах ,подъёмниках, датчиках.И если "простой гражданский" не сможет купить простой билет (например популярное направление в период отпусков)и хочет проехать то когда сотрудники этого вагона поймут ,что он косит под инвалида так его взашей выталкивают.
Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Faceless написав:Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Я не знаю, что представляют собой вагоны для инвалидов на РЖД, но, судя по написанному выше, это - специально оборудованные вагоны, ориентированные именно на инвалидов, которые не могут ехать в обычном вагоне. Скажите, вы и в самом деле считаете, что, делая что-то для людей с ограниченной мобильностью, вы их этим унижаете? Может, и пандусы запретить? И туалеты для инвалидов в торговых центрах, чтобы они не напоминали инвалидам об их ограничениях?
Faceless написав:Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Я не знаю, что представляют собой вагоны для инвалидов на РЖД, но, судя по написанному выше, это - специально оборудованные вагоны, ориентированные именно на инвалидов, которые не могут ехать в обычном вагоне. Скажите, вы и в самом деле считаете, что, делая что-то для людей с ограниченной мобильностью, вы их этим унижаете? Может, и пандусы запретить? И туалеты для инвалидов в торговых центрах, чтобы они не напоминали инвалидам об их ограничениях?
А вы не видите разницу? Вагоны, сделанные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для инвалидов, то есть не инклюзивные, где наряду с обычными пассажирами могут разместится маломобильные граждане, а именно исключительно для них, как резервация - это то же самое, как вместо пандусов в общественных заведениях сделать сеть заведений только для колясочников где-то на задворках. Или вместо общих автобусов с низким полом и откидным пандусом запустить отдельный рейс только для инвалидов. То есть полная противоположность - вместо доступности наряду со всеми - изоляция.
Faceless написав:Ну то, что в РФ дикари и могут "вытолкать взашей" купившего билет пассажира я не удивлён, как и то, что для инвалидов могут сделать "резервацию", куда не пускать людей без инвалидности, чтобы они максимально прониклись, что общество их не принимает - это в российском стиле
Я не знаю, что представляют собой вагоны для инвалидов на РЖД, но, судя по написанному выше, это - специально оборудованные вагоны, ориентированные именно на инвалидов, которые не могут ехать в обычном вагоне. Скажите, вы и в самом деле считаете, что, делая что-то для людей с ограниченной мобильностью, вы их этим унижаете? Может, и пандусы запретить? И туалеты для инвалидов в торговых центрах, чтобы они не напоминали инвалидам об их ограничениях?
А вы не видите разницу? Вагоны, сделанные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для инвалидов, то есть не инклюзивные, где наряду с обычными пассажирами могут разместится маломобильные граждане, а именно исключительно для них, как резервация - это то же самое, как вместо пандусов в общественных заведениях сделать сеть заведений только для колясочников где-то на задворках. Или вместо общих автобусов с низким полом и откидным пандусом запустить отдельный рейс только для инвалидов. То есть полная противоположность - вместо доступности наряду со всеми - изоляция.
Мне кажется вы смешиваете разные понятия. Есть сегрегация - когда определеннвм категориям людей запрещают пользоваться определенными услугами. Пресловутые расовые запреты. Здесь же имеет место другая ситуация. Никто не запрещает нвплиду купить билет в обычный вагон. Но чо тделать, если он НЕ МОЖЕТ пользоваться обычным вагоном? Сделать специализированные вагоны. Но сам факт поездки в таком вагоне уже говорит о том, что человек отличается от окружающих. И этот человек знает, что он не в состоянии ехать в обычном вагоне. То же самое относотностся тк подъёмникам для инвалидов в пешехдных переходах, к площадам для заезда инвалидов в общественный транспорт и всем остальным приспособлениям для людей с ограниченной подвижностью