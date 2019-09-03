RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німеччина не отримала користі
від переходу на "зелену"...

Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 01:55

Знаешь, я два года работал электромонтажником, строил солнечные электростанции.
Мне не спится, поэтому считаю.
Сколько,например,нужно, чтобы заменить один атомный энергоблок АЭС 1000МВт?
Нужно 7 ГВт СЭС.
А это:
20 млн панелей по 20 кг каждая
Итого
- 400 тысяч тонн панелей.
- 5 тысяч тонн медного кабеля
- 20 тысяч тонн алюминиевого
- 500 тысяч тонн оцинкованной стали
- порядка миллиона кубометров бетона
гофротрубы, трансформаторы, дороги, заборы, админздания...
14 тысяч гектаров стройки...
Знаешь, сколько соляры надо сжечь, чтобы все это перекопать?
Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.

Допустим, одна панель выработает за свою жизнь 5000 кВт*ч электроэнергии. Тонну нефти сэкономит. Но чтобы её произвести, установить и эксплуатировать надо сотни килограмм разных материалов. Меньше тонны, но тоже немало.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 02:26

Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего
Kart
 
Повідомлень: 245
З нами з: 27.09.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 04:50

  Kart написав:Это речь в защиту Северного потока-2, и больше ни для чего

Ничего подобного. Это речь в защиту ядерной энергетики, в частности - во Франции.
Легно как бы намекает, что ядерная энергетика не выбрасывает СО2 никогда - даже если нет солнца или ветра.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 21.09.13
Подякував: 744 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:45

  tatarinov09101985 написав:Ты когда-нибудь видел электробульдозер? Я нет.
Возможно только захотеть надо и будут. Например электро экскаваторов валом ,и отлично работают в карьерах Кривого Рога.
Митяйка
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:07

Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня.
Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:59

Кремневые солнечные батареи никогда не станут выгодными, это просто отмыв бабла.
Для Украины просто чистой воды коррупция и просирание денег.

Перспектива у солнечной энергетики начнется лет через 10, когда появятся батареи нового типа - в виде пленки, которую можно будет наносить везде.
Это дешевая и удобная технология уже существует, но есть один недостаток - низкая долговечность, когда, проблема будет решена, начнется революция в энергетике.

Повторяю то что строят сейчас - чистой воды коррупция
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
Повідомлень: 1669
З нами з: 21.10.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:32

  tatarinov09101985 написав:Не знаю, как там в Кривом Рогу, но эскаваторы на стройплощадке СЭС работают на соляре, и заправляют бак 140 л раз в два дня.
Знаешь, как мы кипятим воду для чая на стройке? Подключаем электрочайник к бензиновому электрогенератору и всё ).



Ніхто не спорить про затрати.
Просто кричать про це голови нафтових компаній і тим хто не вигідно переміни в енергетиці.
В мене наприклад колектори на гарячу воду на бак 300л стоять 4 роки. І ніякого тену немає.Думаю вже давно себе окупили. Тому що зараз в вересні догрівають ТП наприклад.
Ethereum
 
Повідомлень: 738
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:01

  Ethereum написав:Сказав голова OMV Райнер Зеле,голова нафтової компанії!!
І після того вірте новинам брехливим!
Майбутнє за сонячною енегретикою ,а не за нафтою з раші.

по моєму, ще Мендєлєєв казав: "сжигать нефть - все равно, что топить печку ассигнациями"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16231
З нами з: 09.03.14
Подякував: 952 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:14

Вот что пишет википедия:
Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе угля вырабатывается 46 % всей электроэнергии мира, на базе газа — 18 %, еще около 3% - за счет сжигания биомасс, нефть используется для 0,2%.
Тоесть нефть для генерации электричества практически не используется. Используется газ.
И я не вижу ничего плохого в том, чтобы газ продвигали как экологическое топливо, развивали его транспортировку и применение в транспорте.
Я считаю, что метан и атом - это прямой путь к водородной энергетике. То есть реально безуглеродной.
tatarinov09101985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:51

  tatarinov09101985 написав:Вот что пишет википедия:
Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе угля вырабатывается 46 % всей электроэнергии мира, на базе газа — 18 %, еще около 3% - за счет сжигания биомасс, нефть используется для 0,2%.
Тоесть нефть для генерации электричества практически не используется. Используется газ.
И я не вижу ничего плохого в том, чтобы газ продвигали как экологическое топливо, развивали его транспортировку и применение в транспорте.
Я считаю, что метан и атом - это прямой путь к водородной энергетике. То есть реально безуглеродной.

что касается сжигания нефти, то более 100 лет назад Д.И. Менделеев по этому поводу сказал, что "топить можно и ассигнациями"... нефть в тепловой энергетике нигде не используется, в тепловой энергетике используется мазут - например во времена СССР на Запорожскую ГРЭС ежедневно приходило 2 эшелона (по 50-60 цистерн с мазутом каждый), а сейчас эти энергоблоки длительное время не работают...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримала першу партію американського скрапленого... 1, 2
R2 » Чет 12 вер, 2019 20:17
14 670
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 05:06
Митяйка
Як повернути кошти за "зелену" картку метро
R2 » Вів 03 вер, 2019 15:44
6 369
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 13:28
EKO
Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі
R2 » Вів 10 вер, 2019 09:08
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:02
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.