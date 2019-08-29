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Renault обіцяє європейцям
бюджетний електричний кросовер...

Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:38

Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault протягом наступних п'яти років може вивести на європейський ринок доступний електричний кросовер зі стартовою вартістю не більше ніж 10 тис. євро.

Дивися повний текст Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер вартістю 10 тисяч євро.
R2
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