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Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 вер, 2019 06:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault протягом наступних п'яти років може вивести на європейський ринок доступний електричний кросовер зі стартовою вартістю не більше ніж 10 тис. євро.
Дивися повний текст Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер вартістю 10 тисяч євро
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R2
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Додано: Суб 14 вер, 2019 06:38
+ за оренду батареї від 50 євр/міс. Даєш лохомаркетинг!
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noyesnoyes
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Додано: Суб 14 вер, 2019 18:38
10 тыс. дол. ради 200км? зачем мне городской автомобиль, куда на нем можно поехать, разве что затариться в магазин и обратно?
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asdrud2016
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:30
если в европе будет как в Китае - приблизно 9,3 тис. доларів (8,5 евро) - то у нас будет ещё дешевле!
даёшь больше электрических машин!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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