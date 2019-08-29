Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер...
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Додано: Суб 14 вер, 2019 06:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault протягом наступних п'яти років може вивести на європейський ринок доступний електричний кросовер зі стартовою вартістю не більше ніж 10 тис. євро.
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Renault обіцяє європейцям бюджетний електричний кросовер вартістю 10 тисяч євро
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R2
Робот новин
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Додано: Суб 14 вер, 2019 06:38
+ за оренду батареї від 50 євр/міс. Даєш лохомаркетинг!
noyesnoyes
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Додано: Суб 14 вер, 2019 18:38
10 тыс. дол. ради 200км? зачем мне городской автомобиль, куда на нем можно поехать, разве что затариться в магазин и обратно?
asdrud2016
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:30
если в европе будет как в Китае - приблизно 9,3 тис. доларів (8,5 евро) - то у нас будет ещё дешевле!
даёшь больше электрических машин!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:39
Кроссовер K-ZE выполнен в кузове Renault Kwid, имеющем краштест с оценкой ZERO.
Что индусу здорово, то украинцу смерть!
https://www.kolesa.ru/news/renault-kwid ... ezopasnost
warlamp
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:05
asdrud2016 написав:
10 тыс. дол. ради 200км? зачем мне городской автомобиль, куда на нем можно поехать, разве что затариться в магазин и обратно?
Таксист?
BIGor
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