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Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:39
Пропонуємо до обговорення:
За словами Ілона Маска, новий режим Plaid буде ще швидшим, ніж існуючий Ludicrous.
Дивися повний текст Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з трьома електродвигунами і швидкісним режимом Plaid Mode
.
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