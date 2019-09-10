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Маск: через рік ми випустимо
нову платформу Tesla з...

Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:39

Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Ілона Маска, новий режим Plaid буде ще швидшим, ніж існуючий Ludicrous.

Дивися повний текст Маск: через рік ми випустимо нову платформу Tesla з трьома електродвигунами і швидкісним режимом Plaid Mode.
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