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Нафтогаз назвав вартість
судів з Газпромом

Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:57

Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом

Пропонуємо до обговорення:
Арбітражі з Газпромом коштують мільйони доларів на рік.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:58

Good for you!
victor_logatskiy
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:56

Уж больно все смахивает на кидалово. Подписал контракт получил картоху, обещал заплатить продавцу. Картоху продал, деньги пропил. А продавцу честно говоришь: иди на ...й - тобишь в суд
Дикий не Дикий
 
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