Арбітражі з Газпромом коштують мільйони доларів на рік.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 18:57
Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом.
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:56
Уж больно все смахивает на кидалово. Подписал контракт получил картоху, обещал заплатить продавцу. Картоху продал, деньги пропил. А продавцу честно говоришь: иди на ...й - тобишь в суд
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56
Re: Нафтогаз назвав вартість судів з Газпромом
А вот слышал что есть "международный арбитражный суд китая".
И что некоторые пытаются заключать договора со ссылкой что рассмотрение спорных моментов в арбитражном суде китая.
Интересно, будет когда ни будь практика заключать договора со ссылкой на "международный арбитражный суд китая".
Российским компаниям в европейских судах мало что светит.
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