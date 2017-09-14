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Стало відомо, скільки українців
за півроку відвідали...

Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19

Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали...

Пропонуємо до обговорення:
За шість місяців 209 року кордон України та Польщі перетнули майже 5 млн українців.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали Польщу - Прикордонна служба.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:20

А может некоторые съездили 10 или20 раз...
sergnemo68
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