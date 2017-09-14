За шість місяців 209 року кордон України та Польщі перетнули майже 5 млн українців.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали Польщу - Прикордонна служба.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19
Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців за півроку відвідали Польщу - Прикордонна служба.
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:04
Озвучьте данные по России, туда еще больше едут. Не надо нам тут лапшу вешать
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