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Влада Польщі перед виборами
анонсувала збільшення...

Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 05:55

Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення...

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2020 року може зрости на 350 злотих (майже $90) - до 2,6 тис. злотих (приблизно $660).

Дивися повний текст Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення мінімальної зарплати.
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