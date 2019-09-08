Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня 2020 року може зрости на 350 злотих (майже $90) - до 2,6 тис. злотих (приблизно $660).
Дивися повний текст Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення мінімальної зарплати.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 05:55
Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення...
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Дивися повний текст Влада Польщі перед виборами анонсувала збільшення мінімальної зарплати.
Додано: Нед 15 вер, 2019 05:55
Странно у них оказывается тоже так могут? Я думал это исконно наше достижение ,макаронные изделия на уши пристраивать перед выборами.
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:21
Минималка растет постоянно, каждый год. Как и цены. Если экономика выдерживает, то, наверное, это хорошо. Ну и плюшки электорату перед выборами тоже присутствуют.
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