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Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21
Пропонуємо до обговорення:
Якщо сценарій Міжнародного валютного фонду про настання чергової фінансової кризи за рік-півтора здійсниться, в Україні відбуватиметься значна девальвація національної валюти і падіння ВВП.
Дивися повний текст Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП
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Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21
Кризис подкрадывается незаметно, о нём знают только те кому нужно. Когда о нём кричит каждая сявка на углу то его не будет.
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