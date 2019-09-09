|
|
|
Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21
Пропонуємо до обговорення:
Якщо сценарій Міжнародного валютного фонду про настання чергової фінансової кризи за рік-півтора здійсниться, в Україні відбуватиметься значна девальвація національної валюти і падіння ВВП.
Дивися повний текст Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90857
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21
Кризис подкрадывается незаметно, о нём знают только те кому нужно. Когда о нём кричит каждая сявка на углу то его не будет.
-
Попаданец
-
-
- Повідомлень: 812
- З нами з: 03.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:02
Попаданец Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.
-
verand
-
-
- Повідомлень: 678
- З нами з: 24.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:30
verand написав:Попаданец
Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.
Многие уже начинают "расслаблять булки", или наоборот задумываются над "прыжком в последний вагон" перед "взрывным ростом".
Согласен и с Попаданцем - кризис приходит, когда на рынке всеобщая необъяснимая эйфория, которой пока не наблюдается. Наверно прямо сейчас не время для кризиса - а вот через годик...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9295
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6247 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Нед 15 вер, 2019 17:03
Украину кризис сильно не затронет. Падение производства ей не грозит, падать уже нечему. Зерно покупать будут всегда, жрать что-то надо даже в кризис. Ценных бумаг нет у 99,99% украинцев.
Доля металлургии в ВВП Украины составляет около 3%.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|72
|
|
|1
|141
|
|
|1
|128
|
|