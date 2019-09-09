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Експерт не відкидає, що вже
за рік-півтора Україну...

Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21

Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо сценарій Міжнародного валютного фонду про настання чергової фінансової кризи за рік-півтора здійсниться, в Україні відбуватиметься значна девальвація національної валюти і падіння ВВП.

Дивися повний текст Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21

Кризис подкрадывается незаметно, о нём знают только те кому нужно. Когда о нём кричит каждая сявка на углу то его не будет.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:02

Попаданец Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.
verand
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:30

  verand написав:Попаданец Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.

Многие уже начинают "расслаблять булки", или наоборот задумываются над "прыжком в последний вагон" перед "взрывным ростом".

Согласен и с Попаданцем - кризис приходит, когда на рынке всеобщая необъяснимая эйфория, которой пока не наблюдается. Наверно прямо сейчас не время для кризиса - а вот через годик...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:03

Украину кризис сильно не затронет. Падение производства ей не грозит, падать уже нечему. Зерно покупать будут всегда, жрать что-то надо даже в кризис. Ценных бумаг нет у 99,99% украинцев.
Доля металлургии в ВВП Украины составляет около 3%.
warlamp
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