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Експерт не відкидає, що вже
за рік-півтора Україну...

Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21

Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо сценарій Міжнародного валютного фонду про настання чергової фінансової кризи за рік-півтора здійсниться, в Україні відбуватиметься значна девальвація національної валюти і падіння ВВП.

Дивися повний текст Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну чекатиме девальвація гривні та падіння ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:21

Кризис подкрадывается незаметно, о нём знают только те кому нужно. Когда о нём кричит каждая сявка на углу то его не будет.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:02

Попаданец Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.
verand
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:30

  verand написав:Попаданец Нет логики. Если все кричат о кризисе, то значит все готовы в любой момент сбросить активы. А это значит, что и без причины может просто от паники начаться обвал, что ускорит или усугубит наступающий кризис.

Многие уже начинают "расслаблять булки", или наоборот задумываются над "прыжком в последний вагон" перед "взрывным ростом".

Согласен и с Попаданцем - кризис приходит, когда на рынке всеобщая необъяснимая эйфория, которой пока не наблюдается. Наверно прямо сейчас не время для кризиса - а вот через годик...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:03

Украину кризис сильно не затронет. Падение производства ей не грозит, падать уже нечему. Зерно покупать будут всегда, жрать что-то надо даже в кризис. Ценных бумаг нет у 99,99% украинцев.
Доля металлургии в ВВП Украины составляет около 3%.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:29

Вкладчик1234 И у вас нет логики. Как раз все в расслабленом состоянии. Все кричат о кризисе но ничиго не предпринимают для его предотвращения. Значит до конца не верят? Или верят? В любом случае уже ничего нельзя исправить. Кто может, уходит скажем в золото и ждет когда бабахнет. Другие сидят со своими активами и не могут их уже никому всучить, так как поезд уже ушел. Да, они могут продать но дешевле чем взяли, и все равно кто-то останется в конце цепочки и будет с ними сидеть. В любом случае, уже говорят и констатируют факт, что процесс кризиса пошел и он действует, просто график индексов это пока не показывает. Как перед цунами, вода сначала отходит от берега а потом ее слишком много на нем.
verand
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:45

  verand написав:И у вас нет логики. Как раз все в расслабленом состоянии. Все кричат о кризисе но ничиго не предпринимают для его предотвращения. Значит до конца не верят? Или верят? В любом случае уже ничего нельзя исправить. Кто может, уходит скажем в золото и ждет когда бабахнет. Другие сидят со своими активами и не могут их уже никому всучить, так как поезд уже ушел. Да, они могут продать но дешевле чем взяли, и все равно кто-то останется в конце цепочки и будет с ними сидеть. В любом случае, уже говорят и констатируют факт, что процесс кризиса пошел и он действует, просто график индексов это пока не показывает. Как перед цунами, вода сначала отходит от берега а потом ее слишком много на нем.

Многие ожидали кризис чуть раньше. Тарились баксом например. А сейчас уже устали ждать кризиса, видят ослабление бакса, и начинают думать, что кризис где-то далеко.

Но необъяснимые аномалии в экономике - как раз и показывают, что что-то будет. Или шторм, или наводнение, или пожар, или землетрясение. Но пока никто точно не может сказать что и когда случится, и самое главное - как и к чему готовиться?
И какое-то ощущение тревожности есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:15

  Вкладчик1234 написав:Многие ожидали кризис чуть раньше. Тарились баксом например. А сейчас уже устали ждать кризиса, видят ослабление бакса, и начинают думать, что кризис где-то далеко.

Но необъяснимые аномалии в экономике - как раз и показывают, что что-то будет. Или шторм, или наводнение, или пожар, или землетрясение. Но пока никто точно не может сказать что и когда случится, и самое главное - как и к чему готовиться?
И какое-то ощущение тревожности есть

Многие ожидали нападения РФ чуть раньше. Искали пути отхода в Европу делали паспорта копили валюту например. А сейчас уже устали ждать нападения РФ, видят ослабление давления на РФ со стороны мирового сообщества, и начинают думать, что возможная агресия где-то далеко... :mrgreen:
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yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:52

Вкладчик1234 Тревожность есть всегда. Это капитализм. Просто есть инвесторы-спекулянты. Они занимаются качелями рынка, рискуют, причем страхуют риски. а есть простые люди как мы, которые должны диверсифицировать свои сбережения в доллар, золото, гривну или акции. Если бабахнет, то не будет как при развале СССР - пропало все и сразу. Должна быть подушка, ниже которой никак не упасть. Кризисы для того и есть, что подводят итоги предыдущей вашей деятельности, исправляют косяки и подушка безопасности от кризиса к кризису все толще и толще. Например у вас в погребе лежит 1 кг золота. Дела у вас идут плохо, вы потеряли работу, акции ничего не стоят. Ваши дела упали не до нуля, а именно до этого 1 кг золота. Я думаю не так уж и плохо. На следующий кризис уже до 1,5 кг. Ведь вы между кризисами не сидели сложа руки? И так далее.
verand
 
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