Експерт не відкидає, що вже за рік-півтора Україну...

Додано: Нед 15 вер, 2019 18:29

Вкладчик1234 И у вас нет логики. Как раз все в расслабленом состоянии. Все кричат о кризисе но ничиго не предпринимают для его предотвращения. Значит до конца не верят? Или верят? В любом случае уже ничего нельзя исправить. Кто может, уходит скажем в золото и ждет когда бабахнет. Другие сидят со своими активами и не могут их уже никому всучить, так как поезд уже ушел. Да, они могут продать но дешевле чем взяли, и все равно кто-то останется в конце цепочки и будет с ними сидеть. В любом случае, уже говорят и констатируют факт, что процесс кризиса пошел и он действует, просто график индексов это пока не показывает. Как перед цунами, вода сначала отходит от берега а потом ее слишком много на нем.